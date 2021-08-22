توقعات الأرصاد الجوية لطقس يوم الأحد

هبة بريس- متابعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تخيم سحب منخفضة مع كتل ضبابية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس والريف مع إمكانية نزول قطرات مطرية ورعد ، فضلا عن سماء صافية الى قليلة السحب في مجموع أرجاء المملكة. وسيلاحظ أيضا هبوب رياح رملية قوية بمرتفاع الاطلس وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 32و 37 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، والرحامنة، وسهول تادلة وهضاب الفوسفاط، وما بين 26 و 32 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 38و 42 درجة جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان مابين العرائش والدار البيضاء ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل، وسيصبح هائجا الى قوي الهيجان خلال الليل جنوب كاب بارباس.

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