جلالة الملك يهنئ الرجاء بعد تتويجه بكأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال

2021-08-22 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمناسبة فوز النادي بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (موسم 2019 – 2020 ).

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئ جلالته الحارة لأعضاء نادي الرجاء الرياضي ومن خلالهم إلى كافة مكونات الفريق وجماهيره العريضة، على هذا التألق الكروي الجديد ” الذي جاء ليكرس ريادة ناديكم العتيد عربيا بعد تتويجه الإفريقي الأخير “.

ومما جاء في برقية الملك” ونود بهذه المناسبة السعيدة، أن نعرب لكم عن اعتزازنا العميق بهذا الإنجاز الذي حققتموه على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث ظفرتم بهذه الكأس الثمينة عن جدارة واستحقاق بفضل تحلّيكم بروح رياضية عالية، وتنافسية شريفة، وغيرة وطنية متجذرة، أذكت جذوتها كون هذه الكأس تحمل اسم جلالتنا، وكون تتويجكم بها تزامن من حسن الطالع ومن جميل الصدف مع تخليد الشعب المغربي لذكرى ميلادنا. لقد أهديتمونا كأسا فاضت منها كل معاني الفخر والفرح والابتهاج “.

وأبرز الملك محمد السادس ” وإننا إذ نبارك لكم ولجماهيركم الشغوفة هذا الفوز الذي يؤكد مجددا على الحضور القوي للأندية المغربية في مختلف التظاهرات الإقليمية والقارية والدولية، لنشيد بجهود كافة مكونات الفريق من أطر تقنية وطبية وإدارية ولاعبين، والذين أبانوا عن مؤهلات كبيرة طيلة أطوار هذه البطولة العربية المتميزة، واثقين أن تحقيق هذا اللقب الجديد، سيشكل دافعا قويا لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز رصيد الفريق بالمزيد من الإنجازات والألقاب، وليظل مثالا جديرا بالاقتداء من لدن مختلف الأندية الرياضية الوطنية “.

وأضاف الملك محمد السادس“مجددين لكم تهانئنا الحارة، فإننا نرجو لكم موصول التوفيق في مشواركم الرياضي، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا

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