فرقة محاربة العصابات تطيح بمروجي خمور بطنجة

2021-08-21 / 11:41 مساءً
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هبة بريس- طنجة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من القاء القبض على شخصين في الثلاثينات من العمر من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بترويج الخمور دون ترخيص.

المعنيان بالامر تم توقيفهما على مستوى حي “البرانص القديمة “، في حالة تلبس وهما بصدد ترويج المشروبات الكحولية. وأسفرت عملية تفتيش منزلهما عن ضبط كمية أخرى من أصناف متنوعة من المشروبات الكحولية والنبيذ الأحمر ، تصل إلى 830 قارورة.

كما تم حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمعنيان بالامر تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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