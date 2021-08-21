الرجاء الرياضي يحرز لقب كأس محمد السادس للأندية العربية

هبة بريس- القسم الرياضي

توج الرجاء الرياضي بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عقب فوزه على إتحاد جدة السعودي بالضربات الترجيحية، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

الجولة الأولى انتهت على وقع تقدم الرجاء الرياضي بثلاثة أهداف لهدفين، إذ سجل ثلاثية الرجاء كل من إلياس الحداد في الدقيقة 5 ومحمود بنحليب في الدقيقة 13 وزكرياء الوردي في الدقيقة 37، بينما سجل برونو هنريكي الهدف الأول لإتحاد جدة في الدقيقة 4 ووقع رومارينيو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 28.

في الجولة الثانية، عزز الرجاء الرياضي تقدمه عبر سفيان رحيمي في الدقيقة 50، ثم سجل إتحاد جدة هدفين متتالين عبر رومارينيو في مناسبتين عند الدقيقة 53 و64 من ضربة جزاء.

وعقب هذا التعادل، احتكم الطرفان إلى الضربات الترجيحية مباشرة، التي حسم فيها فريق الرجاء الرياضي اللقب لصالحه.

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