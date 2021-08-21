سفارة واشنطن بالرباط تُهنئ الملك محمد السادس بمناسب عيد الشباب

2021-08-21 / 11:06 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وجهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب في البلاد، الذي يوافق الذكرى الـ 58 لمولد جلالته.

ويحل هذا العام الذكرى الـ 58 لميلاد الملك محمد السادس، وهو ما علقت عليه السفارة الأمريكية في المغرب موجهة رسالة للعاهل المغربي قالت فيها: “نتقدم بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده الـ 58”.

وتحتفل المملكة المغربية في الـ 21 من غشت من كل عام بعيد الشباب، وهو احتفال وطني يخلد ذكرى ميلاد الملك محمد السادس.

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تعليق واحد

  1. أطال الله في عمر ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله بمزيد من العطاء والإزدهار متمنين له الشفاء العاجل و شكرا للسفارة الأمريكية بالعاصمة الرباط على هذه التهنئة الجميلة و شكرا لكل القائمين عليها.

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