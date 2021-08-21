حزب ” وهبي” يحسم في وكيلة اللائحة الجهوية للنساء بالشرق وبني ملال

هبة بريس- الرباط

حسمت اللجنة المكلفة بالبث في الترشيحات الخاصة بانتخابات مجلس النواب برسم اللوائح الجهوية، التابعة لحزب الاصالة والمعاصرة، في اسماء عدد من المرشحات اللواتي قدمن ترشيحهن للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبحسب بلاغ صادر عن الحزب ، فقد تم التأكيد على ترشيح الدكتورة جوهرة بوسجادة باللائحة الجهوية عن جهة بني ملال-خنيفرة و”هي عضو بالحزب، ومثلت الحزب في الانتخابات ما قبل الأخيرة حيث كانت تشغل منصب النائبة الثالثة لرئيس المجلس البلدي لسوق السبت 2009.2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وأنها في انتخابات 2016، تم إقصاؤها من الترشيح باسم حزب الأصالة والمعاصرة ما جعلها تترشح باسم حزب اَخر، وبناءً على استقالتها من ذلك الحزب وتقديمها لنقد ذاتي في الموضوع، وافق الجميع على إعادة ضمها لصفوف الحزب. وبناء على كل ما سبق تؤكد اللجنة اختيار الدكتورة جوهرة بوسجادة وكيلة للائحة الجهوية عن جهة بني ملال-خنيفرة”.

وأفاد البلاغ، أن اللجنة قررت إلغاء ترشيح وكيلة لائحة جهة الشرق نادية بوتلوت بعد أن تأكد للجنة أن المعنية بالأمر مسجلة باللوائح الانتخابية بمدينة مكناس، وليس بأحد الجماعات التابعة للمجال الترابي لجهة الشرق، وهو ما يعد مخالفا للقانون، وعليه تم ترشيح الأستاذة المحامية حورية ديدي وهي عضو المجلس الوطني للحزب وعضو بمجلس جهة الشرق كوكيلة للائحة الانتخابية المحلية لجهة الشرق.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة التأكيد على باقي القرارات السابقة فيما تبقى من وكيلات اللوائح الجهوية في الجهات الأخرى.

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