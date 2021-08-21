اسبانيا.. اعتقال مغربيين والبحث عن ثالث بتهمة اغتصاب فتاة

2021-08-21 / 10:08 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت وسائل اعلام اسبانية، أن الحرس المدني، اعتقل أمس الجمعة، مواطنين مغربيين متهمين بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 18 سنة بجزيرة فورمينتيرا (الباليار).

ووفق ما أوردته صحيفة ” البيريوديكو” الاسبانية فان البحث جاري عن المتورط الثالث والذي هرب إلى المغرب ، بتهم اغتصاب فتاة بعد تخذيرها وحرقها بالسجائر.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن الواقعة هزت المجتمع الاسباني، الامر الذي دفع دفع بمجلس جزيرة فورمينتيرا إلى إصدار بلاغ “يشجب فيه هذا الاعتداء الخطير على المرأة والذي لا يمكن قبوله في مجتمع حديث يؤمن بالمساواة

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‫2 تعليقات

  1.   Les opérations de vaccination Warp Speed doivent se faire pays par pays et se faire simultanément donc Warp Speed Morooco, Algeria, Tunisia, Libye, Afrique, Europe and other countries et rester le plus longtemps possible au profit des US and Kingdom of Morocco et on récupère les datas sur nos serveurs pour traiter ces datas au cas par cas pour des éventuelles doses de rappels pour chaque citoyen, dirigeant ou quelconque personnalité politique même banquier…en respectant l’urgence sanitaire et les quarantaines qui se font à domicile ou dans des hôtels pour les voyageurs, tout ça en gardant les personnes qui nous intéressent devant nos yeux en fournissant les données personnelles et les cartes bancaires avec codes pour éviter de fuire la quarantaine et quitter le pays n’importe où l’opération Warp Speed est enclenchée jour et nuit., Thanks

  2. للأسف لازالت العقلية الذكورية الأبوية الباترياركية المتخلفة تسيطر على أكثرية عقول مواطني المجتمعات الإسلامية.ولازالت تعتقد المرأة سلعة ووعاء جنسي …للتذكير أكثر عمليات التحرش والاغتصاب وراءها مهاجرون خصوصا المغاربة واشهد على ذلك كمغربي مقيم هنا بإسبانيا وليس ظلما

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