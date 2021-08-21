الموت يفجع الفنان المصري محمد رمضان

2021-08-21 / 9:56 مساءً
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هبة بريس- وكالات

توفيت، يوم السبت، والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان المصري محمد رمضان.

وأعلن حساب منسوب لزوجة محمد رمضان، عبر موقع “إنستغرام”، خبر الوفاة، وطلب الدعاء لها.

وقرر الفنان محمد رمضان إلغاء جميع حفلاته في الساحل الشمالي والعودة إلى القاهرة لتشييع حماته إلى مثواها الأخير، وذلك بعد يوم من إحياء حفلته الغنائية في غولف بورتو مارينا بالساحل.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما علي وكنز.

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تعليق واحد

  1. خبر جد مهم استفدنا منه جميعا والشيىء المحير فعلا هو كيف توصلتم صحافيي 4g الى معرفة نفسية الامبراطور المكلخ حال توصله بالخبر . فكم منا يتمنى موت حماته

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