بنعبد الله“ يواجه زعيم ”البيجيدي“ بدائرة “الرباط المحيط“

2021-08-21 / 9:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله قرر الترشح بدائرة الرباط المحيط للولاية التشريعية المقبلة، معلناً منافسته للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني.

وبرر مصدر من داخل الحرب أن قرار ترشح الأمين العام للحزب، يندرج في ”إطار الدفاع عن مبادئه وأفكاره وبرنامجه، متطلعا لنيل مرشحاته ومرشحيه ثقة المواطنات والمواطنين، في مواجهة عالم المال والفساد“.

وتعرف دائرة الرباط المحيط، ترشح كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد، و مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدر الطناشري الوزاني، ومرشحة فيدرالية اليسار، مريم بنخويا، إضافة لآخرين.

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