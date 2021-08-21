وزارة “أمزازي” تنفي تغيير تواريخ الدخول المدرسي 2021-2022
هبة بريس- الرباط
نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ماتم تداوله بخصوص تأجيل تواريخ الدخول المدرسي 2020-2021.
نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ماتم تداوله بخصوص تأجيل تواريخ الدخول المدرسي 2020-2021.
ونشر الوزير على حسابه بموقع “فايسبوك” :”
عمد بعض الأشخاص إلى تداول أخبار عارية من الصحة بخصوص إدخال تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2022-2021، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تؤكد وزارة التربية الوطتية والتكوين المهتي وللتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.”
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
وااااكاتب المقال على الاقل كتب في اخره ان الدخول المدرسي سيكون ان شاء الله يوم كدا و كدا مالك خايف لا يخوى ليك الستيلوا ياك غير كاتورك على الكلافيي