وزارة “أمزازي” تنفي تغيير تواريخ الدخول المدرسي 2021-2022

2021-08-21 / 9:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

نفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ماتم تداوله بخصوص تأجيل تواريخ الدخول المدرسي 2020-2021.
ونشر الوزير على حسابه بموقع “فايسبوك” :”

عمد بعض الأشخاص إلى تداول أخبار عارية من الصحة بخصوص إدخال تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2022-2021، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تؤكد وزارة التربية الوطتية والتكوين المهتي وللتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.”

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تعليق واحد

  1. وااااكاتب المقال على الاقل كتب في اخره ان الدخول المدرسي سيكون ان شاء الله يوم كدا و كدا مالك خايف لا يخوى ليك الستيلوا ياك غير كاتورك على الكلافيي

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