الفاتحي : الخطاب الملكي أكد على ريادة المغرب ونضج تدبير علاقاته الدولية

2021-08-21 / 8:49 مساءً
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هبة بريس- و م ع

قال مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب، أكد على ريادة المغرب ونضج تدبير علاقاته الدولية.

وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “خطاب جلالة الملك أكد، وفقا لقيم وأصالة دولة عريقة بأسلوبها المتزن والهادئ، على ريادة المغرب ونضج تدبير علاقاته مع الدول”.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي أكد على “يقظة المملكة حيال المخططات العدوانية المقصودة، التي تستهدف المغرب لأنه دولة عريقة وذات تاريخ، فضلا عن نعمة الأمن والاستقرار التي يرفل فيها”، مشددا على أن هذه الاتهامات المغرضة لا تصدق أمام تاريخ وأصالة المملكة المشهود بسمعتها ومصداقيتها على الصعيدين الجهوي والدولي.

وأوضح أن خطاب جلالة الملك شكل ردا سياسيا دقيقا للغاية في مواجهة حملة تشويه لسمعة وصورة المملكة المغربية، استنفذت فيها طاقات كبرى دون التزام بأخلاقيات ومبادئ حسن الجوار بين البلدان الشقيقة.

وأضاف السيد الفاتحي أن حكمة الخطاب الملكي نبهت إلى أن “دول المؤسسات يفترض فيها حفظ قدر من الأداء الدبلوماسي بدل كيل اتهامات جزافية تستهدف، دون دليل، تشويه سمعة بلد جار ومن دون احترام للحقوق والحريات”.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي أبرز أن التلاحم المغربي وعراقته لأزيد من 12 قرنا واستقرار المملكة ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كفيل بأن يبقيها على درب التطور والتنمية.

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