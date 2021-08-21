تطوان.. ركاب حافلة ينجون من فاجعة بمدخل المدينة

هبة بريس- تطوان

نجا ركاب حافلة للنقل العمومي بتطوان، من فاجعة مأساوية ، بعدما انفلتت العجلتين الخلفيتين للحافلة بشكل أثار هلع وخوف الركاب الذين عاشوا لحظات صعبة.

وبحسب مصادر محلية فان الحافلة التي كانت قادمة من منطقة الخميس أنجرة باتجاه تطوان، الخميس، انفلتت عجلاتها الخلفية بسبب سوء حالتها الميكانيكية، عند مدخل المدينة، حيث تدخلت الألطاف الالهية وحالت دون انقلابها بمنحدر رغم حدوث ميلان في الحافلة.

وفور توقفها هرع الركاب الى خارج الحافلة منتقدين حالتها “المهترئة” التي كادت أن تتسبب في مأساة حقيقية.

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