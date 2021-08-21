مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في حادثة سير بضواحي كلميم

هبة بريس-

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، إصابة اثنين منهم بليغة، في حادثة سير وقعت، اليوم السبت 21 غشت، بمنطقة تالمعدرت بجماعة أباينو بإقليم كلميم.

وأفادت السلطات المحلية أن الحادثة وقعت حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وأكادير، جراء اصطدام بين سيارة أجرة من الحجم الكبير قادمة من مدينة طانطان نحو أكادير، وشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس نحو كلميم.

وخلّف هذا الحادث مصرع شخصين، سائق سيارة الأجرة وأحد ركابها وهو طفل يبلغ من العمر 15 سنة، فيما أصيب اثنان من ركاب هذه السيارة بجروح بليغة أحدهما طفل أيضا (16 سنة)

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