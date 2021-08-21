جامعة الكرة تقرر رسميا الاحتفاظ بـ 16 ناديا خلال الموسم الجديد من البطولة

2021-08-21 / 7:50 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاحتفاظ بنظام 16 ناديا خلال الموسم الكروي الجديد من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

ورغم بعض المحاولات من أجل رفع عدد أندية البطولة الموسم القادم إلى 18 ناديا مع الابقاء على المغرب التطواني ونهضة الزمامرة في قسم الكبار، إلا أن هذا المقترح لم يتم اعتماده من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يشار إلى أن الموسم المنقضي من البطولة عرف تتويج الوداد الرياضي باللقب، بينما نزل كل من المغرب التطواني ونهضة الزمامرة إلى القسم الثاني، وصعد الشباب السالمي وأولمبيك خريبكة من القسم الثاني نحو قسم الكبار

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