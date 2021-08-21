محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من خط الغاز
عادت الجزائر مجددا إلى تكذيب المغرب بخصوص موقفه المساند لتجديد خط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز من الجزائر عبر مضيق جبل طارق نحو أوربا .
وبالرغم من أن المغرب أكد عبر المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم ، أمينة بن خضرة، يوم الخميس، كون الرباط تؤيد الإبقاء على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) الذي يسمح بعبور الغاز الجزائري لإسبانيا عبر المملكة، والذي ينتهي عقده في 31 أكتوبر 2021، إلا أن الجزائر تصر كعادتها على ترويج المغالطات بغرض التشويش سيما بعد الخطاب الملكي الذي أشر على عودة العلاقات المغربية الاسبانية الى طبيعتها في أقرب الآجال الأمر الذي يشكل صفعة قوية للجارة الشرقية.
الجزائر وعبر وكالتها “الرسمية” للأنباء وصفت السبت، هذا الموقف المغربي بـ “الكاذب” دون توضيح “فيما يكذب المغرب”، معتبرة بأن الجزائر “التي تتمتع بالسيادة الكاملة واستقلالية القرار لم تقرر بعد تجدد العقد المنتظر انتهائه في أكتوبر 2021”، وهو مايبعث على الاستغراب ويطرح علامات استفهام كبرى بخصوص ماذا تريد الجزائر؟
بن خضرة كانت قد أكدت أن رغبة المغرب في الحفاظ على الخط تم التأكيد عليه بشكل ثابت على جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إنه تم التعبير عن هذه الرغبة شفهيا وخطيا وعلنيا وفي النقاشات الخاصة، مبرزة أن هذا الموقع يعكس ما تم الترويج له.
6 تعليقات
المغرب ينطلق من مبدأ رابح رابح، ومادام الأنبوب بالشراكة مع إسبانيا وهي من بنته ويدر على المغرب ارباحا فسيبقى ساءر المفعول والمغرب ليس له منطق الكبرنات الضد والضد من أجل الضد. ولا يهمنا ان يقطعوه الكبرنات. بينهم وبين إسبانيا.
النخالة اتركوا الكلاب تنبح لا خير يرجى من السفهاء عصابة المرادية
اولا هذا الخط تم بناؤه من طرف اسبانيا و ليس الجزائر، و سوف تعود ملكيته المغرب ابتداءا من متم اكتوبر القادم. المغرب قبل تجديد العقد بطلب من اسبانيا، نظرا لتخوفها من عدم تمكنها استيراد الغاز الجزائري عن طريق آخر. موافقة المغرب على طلب اسبانيا لا يعني انه لن يكون بشروط لابد من احترامها من طرف الجزائر. الجزائر تجد نفسها في موقف ضعف بسبب التزاماتها تجاه اسبانيا من جهة ، وعدم وجود وسيلة مضمونة غير طريق المغرب.
هذه الخنازير لا تفهم الا لغتها و المغرب لا يتكلم اللغة التي تتكلمها الخنازير في الادغال . نحن نحترم مبادئنا ونتحكم فيها ونعلم ما نقول حينما نقول ونحترم علاقتنا بالبشر ، اما كلام الهمج فلا يعترف به الا مثلهم .
La decisión revient à l’Espagne et pas aux caporaux du fait que le Maroc a donné son feu vert
و في الاخير سيبقى الخط مفتوحا و الغاز سيتدفق لان الحكام في الجزائر محتاجون لكل أورو يجنونه من تصديره .
وما نسمعه هو فقط لاثارة الانتباه إلى أن القرار بيدها و أنها قادرة على إغلاق الانبوب .
و لكن هي تفكر في تعويض الخسارة رغم وجود الانبوب الثاني الدي يمر عبر البحر لكن الطلب يزداد و الكمية المتفق عليها يجب أن تصل إسبانيا.