محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من خط الغاز

هبة بريس- الرباط

عادت الجزائر مجددا إلى تكذيب المغرب بخصوص موقفه المساند لتجديد خط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز من الجزائر عبر مضيق جبل طارق نحو أوربا .

وبالرغم من أن المغرب أكد عبر المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم ، أمينة بن خضرة، يوم الخميس، كون الرباط تؤيد الإبقاء على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) الذي يسمح بعبور الغاز الجزائري لإسبانيا عبر المملكة، والذي ينتهي عقده في 31 أكتوبر 2021، إلا أن الجزائر تصر كعادتها على ترويج المغالطات بغرض التشويش سيما بعد الخطاب الملكي الذي أشر على عودة العلاقات المغربية الاسبانية الى طبيعتها في أقرب الآجال الأمر الذي يشكل صفعة قوية للجارة الشرقية.

الجزائر وعبر وكالتها “الرسمية” للأنباء وصفت السبت، هذا الموقف المغربي بـ “الكاذب” دون توضيح “فيما يكذب المغرب”، معتبرة بأن الجزائر “التي تتمتع بالسيادة الكاملة واستقلالية القرار لم تقرر بعد تجدد العقد المنتظر انتهائه في أكتوبر 2021”، وهو مايبعث على الاستغراب ويطرح علامات استفهام كبرى بخصوص ماذا تريد الجزائر؟

بن خضرة كانت قد أكدت أن رغبة المغرب في الحفاظ على الخط تم التأكيد عليه بشكل ثابت على جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إنه تم التعبير عن هذه الرغبة شفهيا وخطيا وعلنيا وفي النقاشات الخاصة، مبرزة أن هذا الموقع يعكس ما تم الترويج له.

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