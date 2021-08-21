30.03.2018.Rabat.Nabila Mounib Secrétaire Générale du PSU,lors de la conférence de lancement de l’initiative en soutien au Hirak.l’initiative de six instances constituées de partis politiques, de syndicats et d’associations. Il s’agit de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), la Voie démocratique, la Confédération démocratique du travail (CDT), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), l’Association marocaine de droits humains (AMDH), ainsi qu’ATTAC Maroc.Lors de cette conférence tenue au siège de l’AMDH à Rabat, les six acteurs ont exposé un programme comportant cinq points, pour «œuvrer à développer le collectif et l’ouvrir à tous les organismes démocratiques désireux d’appuyer le Hirak de Jerada.Mounir Mehimdate/hespress

رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

2021-08-21 / 6:56 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وضعت نبيلة منيب ، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد رسميا، ملف ترشيحها للانتخابات التشريعية المقبلة،اليوم السبت ، تحت يافطة حزب “الشمعة” بعد انشقاقه عن فيديرالية اليسار الديمقراطي.

ونشرت منيب على صفحتها بفايسبوك أنها ستخوض الانتخابات التشريعية عبر اللائحة التشريعية الجهوية، باعتبارها وكيلة للائحة، مؤكدة أن ترشيحها جاء تنفيذا لتكليف رفيقاتها ورفاقها أعضاء المجلس الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات.

وأشارت منيب أن اللائحة التي تقودها تضم 12 امرأة وشابا من كل أقاليم الجهة ذوي تكوين عال و”من خيرة مناضلينا لخدمة الجهة والوطن”.

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