طنجة.. قرار جديد يهم توقيت عمل الصيدليات

2021-08-21 / 6:17 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

أصدر محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الجمعة، قرارا يقضي بمراجعة توقيت عمل الصيدليات بجماعة طنجة، وذلك على خلفية الاشكالات التي طرحها نظام الحراسة السابق.

وبحسب نص القرار فقد تقرر الترخيص لجميع الصيادلة المتواجدين بجماعة طنجة العمل ومزاولة نشاطهم أيام الأعياد ويوم السبت صباحا، حيث أكد على أن ساعات العمل ستكون وفقا للتوقيت المعتمد من قبل أي من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة زوالا، ومن الرابعة زوالا الى الثامنة مساء.

وسيتم العمل بهذا القرار لشكل استثنائي خلال الفترة الممتدة بين 13 غشت و 13 شتتبر من السنة الجارية.

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