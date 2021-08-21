تحسبا لتدفق المهاجرين الأفغان.. اليونان تشيد سياجاً على الحدود مع تركيا

هبة بريس- وكالات

شيّدت اليونان سياجاً بطول 40 كيلومتراً مع أنظمة للمراقبة على حدودها مع تركيا وسط مخاوف من زيادة أعداد المهاجرين القادمين من أفغانستان.

وقال ميكاليس كريسوتشويديس، وزير حماية المواطنين اليوناني، في زيارة له إلى منطقة “إيفروس” الجمعة: “لا يمكننا انتظار التأثير المحتمل دون فعل أي شيء”.

وأضاف قائلاً: “ستبقى حدودنا مصونة”.

جاءت تعليقاته هذه في الوقت الذي دعت فيه تركيا الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين الأفغان.

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