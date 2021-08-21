حمدالله: “أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدا”

هبة بريس - وكالات

أصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي بيانا رسميا للرد على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله عن الفريق.

وقال حمدالله في عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط، أولا: أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي، لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير“.

وأضاف: ”أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساريا مع فريقي، رابعا: الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد”

خامسا: غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه، سادسا: مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة“.

واختتم: ”أنتظر كذب وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله“.

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