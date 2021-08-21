تسجيل 6513 إصابة و90 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 6513 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 806288 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 90 وفاة ليصل العدد إلى 11677، بينما تم التأكد من 9761 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 716904.

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