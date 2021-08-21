كورونا المغرب
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تسجيل 6513 إصابة و90 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-21 / 4:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 6513 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 806288 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 90 وفاة ليصل العدد إلى 11677، بينما تم التأكد من 9761 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 716904.

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‫7 تعليقات

  4. عدد الاصابات والوفيات في تنازل نتمنى من المولى جل جلاله تنكون قد نجاوزنا القمة وان الأمور تسير نحو زوال الوباء اللهم عجل يرفعه عنا واعدنا الى الحياة العادية واعد المياه إلى مجراها الطبيعي إنك سميع مجيب الدعاء يارب

  5. بصراحة هذه الأرقام غريبةعندما تكون التحاليل منخفظة تكون كذالك الحالات المصابة المنخفظة ولكن الغريب هو عندما تكون الوفيات منخفظة اذا نتمنى من الوزارة الصحة تقلل من التحاليل حتى لاترتفع الوفيات

  6. ها نحن نكمل متابعة الحلقة من مسلسل سامحوني المتعلق ب كوفيد 19 حيث أصبح المؤشرات في إرتفاع الإصابات وايضا عدد الوفيات كما قلنا بالامس المؤشرات في انخفاض هذا ما وقع في مسلسل سامحوني مع عائلة كوزان في مشاكله هكذا ما وقع في كوفيد 19 مرة منخفظ مرة مرتفع فترقبوا احداث مسلسل سامحوني المتعلق ب كوفيد 19 في حلقاته المستمرة اللهم ارفع عنا وباء والبلاء وجنبنا الفنن ماظهر منها وما بطن يآرب

  7. 20 في المئة من عدد الفحوصات اجابية يغني ان ملايين المغاربة حاملين للفيروس الحكومة مسوؤولية على كل وفاة .التلقيح مهم وله فوائد كثيرة ولكن لم نرى لليوم نتائج إيجابية ما عدا الوفيات ثم الوفيات.

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