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الجزائر.. ايداع 3 أشخاص السجن بتهمة إضرام النيران في الغابات

2021-08-21 / 3:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أمر قاضي محكمة في العاصمة الجزائرية بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت بسجن مدينة القليعة، بعد اتهامهم بإضرام النيران في غابات محافظة المدية.

ووجهت للموقوفين تهم “القيام بأفعال تخريبية، والمساس بأمن الدولة وبث الرعب بين السكان”، فضلا عن “جناية الحرق العمدي للثروة الغابية”.

وأشارت صحيفة “النهار” إلى أن المتهمين تم ضبطهم من قبل عناصر الأمن في حالة تلبس وهم يقومون بإضرام النار في إحدى غابات المدية، كما عُثر بحوزتهم على مقاطع فيديو في هواتفهم توثق عملية إضرام النار.

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