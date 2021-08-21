رئيس المجلس الاوروبي يشيد بعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد

هبة بريس

عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم السبت، عن إشادته بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وعن ارتياحه لعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد ميشيل، خلال لقاء صحفي مشترك في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، “نريد بطبيعة الحال الإشادة بمضمون خطاب ملك المغرب (…) المغرب شريك لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي ونرغب بالفعل في أن نكون قادرين على الاستمرار في الالتزام بتعميق هذه الشراكة الضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن “هذه الشراكة ضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ليس فقط في ما يتعلق بقضية الهجرة، ولكن أيضا في مواضيع أخرى مرتبطة بشكل خاص بالتنمية الاقتصادية والتعاون”.

وأضاف “نعتقد أن الحوار والشراكة والالتزام مفيد لكلا الجانبين”.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد جلالته، في خطاب 20 غشت، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

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