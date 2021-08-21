المغرب والاتحاد الاوروبي

رئيس المجلس الاوروبي يشيد بعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد

2021-08-21 / 3:37 مساءً
1
هبة بريس

عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم السبت، عن إشادته بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وعن ارتياحه لعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد ميشيل، خلال لقاء صحفي مشترك في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، “نريد بطبيعة الحال الإشادة بمضمون خطاب ملك المغرب (…) المغرب شريك لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي ونرغب بالفعل في أن نكون قادرين على الاستمرار في الالتزام بتعميق هذه الشراكة الضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن “هذه الشراكة ضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ليس فقط في ما يتعلق بقضية الهجرة، ولكن أيضا في مواضيع أخرى مرتبطة بشكل خاص بالتنمية الاقتصادية والتعاون”.

وأضاف “نعتقد أن الحوار والشراكة والالتزام مفيد لكلا الجانبين”.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد جلالته، في خطاب 20 غشت، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة واشنطن بالرباط تُهنئ الملك محمد السادس بمناسب عيد الشباب

سفارة واشنطن بالرباط تُهنئ الملك محمد السادس بمناسب عيد…

2021-08-21 / 11:06 مساءً
Photo of حزب ” وهبي” يحسم في وكيلة اللائحة الجهوية للنساء بالشرق وبني ملال

حزب ” وهبي” يحسم في وكيلة اللائحة الجهوية للنساء…

2021-08-21 / 10:52 مساءً
Photo of بنعبد الله“ يواجه زعيم ”البيجيدي“ بدائرة “الرباط المحيط“

بنعبد الله“ يواجه زعيم ”البيجيدي“ بدائرة “الرباط المحيط“

2021-08-21 / 9:46 مساءً
Photo of محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من خط الغاز

محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من…

2021-08-21 / 7:44 مساءً
Photo of سياسي تونسي : ذكرى ثورة الملك والشعب .. خطاب الأمل، والصراحة، والحكمة

سياسي تونسي : ذكرى ثورة الملك والشعب .. خطاب…

2021-08-21 / 7:15 مساءً
Photo of رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

2021-08-21 / 6:56 مساءً
Photo of رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب

رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة…

2021-08-21 / 5:54 مساءً
Photo of بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

2021-08-21 / 4:18 مساءً
Photo of بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين في الحملة الإنتخابية

بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين…

2021-08-21 / 3:28 مساءً
Photo of العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

2021-08-21 / 1:15 مساءً

تعليق واحد

  1. لجعل هذه الشراكة وهذا التعاون يستمر بين المغرب والاتحاد الاوروبي يجب على هذه الاخيرة ان تحترم سيادة المغرب ومقدساته فهذا خط احمر لا يمكن تجاوزه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق