بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين في الحملة الإنتخابية

2021-08-21 / 3:28 مساءً
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هبة بريس - وجدة

في إطار إستعداداته للمشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية 08 شتنبر2021، وفي سابقة من نوعها وقع الفرع الإقليمي لحزب الاستقلال ببركان صباح يوم السبت 21 غشت الجاري بأحد فنادق المدينة، على بروتوكول تفاهم مع أحد شركات التأمين من أجل أن يستفيد كل الأفراد المشاركين في الحملة الإنتخابية من التأمين على الأخطار المهنية.

وحسب مراد زيبوح كاتب الفرع المحلي بركان المدينة ووكيل اللائحة للانتخابات الجماعية ببركان، في تصريح لموقع هبة بريس، فالمبادرة الفريدة من نوعها والتي تحمل شعار : ” 10 أيام عمل لاتحقق أحلامنا، 10 أيام تطوع بداية التغيير” تعد الأولى بالمغرب خاصة أن الحملة الإنتخابية ستمر في ظروف استثنائية يطبعها انتشار وباء كورونا و حماية الشباب المشارك و تحقيق التأمين لهم واجب.

وأضاف كذلك، فمثل هاته المبادرات يجب على باقي الأحزاب أن تتبناها وتقوم بتعميمها، لأنها تضمن نشاطا اقتصاديا لشركات التأمين في ظل الركود، والأهم ضمان الحماية لألاف الشباب المنخرطين في الحملات الإنتخابية و عدم تحويلهم لضحايا و هذا ينسجم مع التوجهات السامية لجلالة الملك في دعم الحماية الإجتماعية لجميع المغاربة.

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