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شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني بفاس

2021-08-21 / 3:01 مساءً
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هبة بريس - فاس

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، فجر اليوم السبت 21 غشت الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك لتوقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، والذين كانوا في حالة سكر متقدمة وعرّضوا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام أشخاص في حالة سكر متقدمة بخرق حالة الطوارئ الصحية وإحداث الفوضى بحي بنسودة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة التي واجهها المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة، وهو الأمر الذي اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط المعنيين بالأمر وحجز سلاحين أبيضين كانا بحوزتهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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تعليق واحد

  1. اعانكم الله على اداء مهامكم. حفطكم الله لاهلكم ولوطنكم. وجازاكم الله خيرا لما يقدمه رجال الامن من اعمال جليلة.

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