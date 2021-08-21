دولة جديدة تخسر صفة “خالية من فيروس كورونا”

هبة بريس - وكالات

أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ أنه سجل، السبت، أول إصابتين بفيروس كورونا، وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من “كوفيد-19”.

وفرض على مسافرَين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وقالت وزارة الصحة في بالاو في بيان بعد أن تخلت عن فرض إغلاق “نطلب من الجميع التزام الهدوء”، وفق “فرانس برس”.

وبينما تم تطعيم أكثر من ثمانين في المئة من السكان البالغ 18 ألف نسمة بشكل كامل، أكد الرئيس سورانجيل ويبس أن الدولة الجزيرة ما زالت “آمنة”.

وأضاف أنه من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على لقاح كامل لكن “الأمر سيكون مثل الإنفلونزا أو لن تظهر عليه أي أعراض”.

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