العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

2021-08-21 / 1:15 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وأعرب العاهل الإسباني، في هذه البرقية، لجلالة الملك، عن تهانيه الحارة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإن الملكة لتشاطرني التعبير عن أصدق التمنيات بمناسبة عيد ميلادكم، برفقة عائلتكم الكريمة”.

واغتنم الملك فيليبي السادس، هذه المناسبة، ليجدد لجلالة الملك تقديره الشخصي لجلالته.

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تعليق واحد

  1. التقدير و الإحترام مصطلحان لعملة واحدة لا يسقط أحدهما إلا جر معه التاني.
    و مما لا شك فيه أنه متبادل بين المملكتين لما يخدم مصالح شعبيهما بعيدا عن كل تشويش يقطع هذا التواصل المؤرخ لمكانة هاذين البلدين الصديقين.

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