تزامنا و ذكرى ميلاد الملك .. فنان إماراتي يطرح “ملك القلوب”

نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان الإماراتي سيل المطر جديده الغنائي، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، تحت عنوان “ملك القلوب” ، و هي عبارة عن إهداء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ميلاده.

“ملك القلوب” من كلمات الشاعر الإماراتي خليل عيلبوني، توزيع المايسترو المصري أسامه سعيد، فيما تكلف بالتلحين و الإنتاج و الغناء الفنان الإماراتي سيل المطر.

و في نفس الصدد، كشف الفنان الإماراتي أن أغنية “ملك القلوب”، مهداة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و لشعبه الكريم، (مهداة) من شعب دولة الإمارات العربية تكريسا لعمق الروابط و العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0