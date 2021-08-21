العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

2021-08-21 / 12:22 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في برقية خادم الحرمين الشريفين “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

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تعليق واحد

  1. لهذا التقدير وقع ثقيل في نفوسنا مليء بالحب و الإحترام لأهل البقعة المباركة “أم القرى” و نحن جد سعداء بهذه البرقية التي تثني داخل طياتها كل معاني الإخاء و الصداقة متمنين لكم دوام الصحة و العافية لكم و لسائر الأسرة الملكية الشريفة.

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