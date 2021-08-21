صورة تعبيرية

متورط في سرقات بالعنف من داخل السيارات.. توقيف شخص بمكناس

2021-08-21 / 11:40 صباحًا
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هبة بريس - مكناس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات للسرقة تحت التهديد باستعمال العنف وأخرى بالكسر من داخل السيارات.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية التحريات المكثفة التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن الوطني لعدة سرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت إحداها مواطنة أجنبية مقيمة بمدينة مكناس، قبل أن تظهر الأبحاث أيضا تورط المشتبه فيه في ارتكاب سرقات من داخل السيارات، تم تنفيذها بمدينة مكناس ومناطقها المدارية.

عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث بحوزة المشتبه فيه، مكنت من استرجاع جزء من متحصلات عمليات السرقة، عبارة عن هواتف نقالة ومتعلقات شخصية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مسارات تصريف باقي المسروقات والعائدات الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة

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تعليق واحد

  1. غريب جداً، وجب اعتقاله عقب السرقة الأولى للحد من اجرامه، اما ان تتوالى السرقات وصولا الى الأجنبية فهذا يطرح علامة استفهام حول نجاعة المنظومة الأمنية لأن الوقت هو المقياس كما يشار فى صحافة اليوم.

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