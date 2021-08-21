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نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم السبت بعدد من أقاليم المملكة

2021-08-21 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، اليوم السبت، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا رعدية محليا قوية ستهم، ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا ، أقاليم إفران وصفرو وتاونات وتازة والحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرَد.

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