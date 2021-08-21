السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

هبة بريس - وكالات

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في السعودية أولى طلائع المعتمرين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه “جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية”.

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