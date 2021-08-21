الصورة تعبيرية

شاب بإنزكان يتهم فتاة بتصويره “عاريا” وابتزازه

2021-08-21 / 10:49 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها أن شابا ثلاثينيا بإنزكان قد بدأ في إجراءات من أجل وضع شكاية لدى النيابة العامة، ضد فتاة وشريكها، من أجل الابتزاز.

وقالت نفس المصادر، ان الشاب قد وقع في شراك الفتاة، بعدما صورته عاريا كما ولدته أمه، وطالبته بمبلغ مالي مقابل عدم التشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشاب الثلاثيني، قد تعرف على الفتاة في وقت قريب لم يتجاوز ثلاث أشهر، وكانا يتبدلان الرسائل الفورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن تأكد أن الفتاة الموجودة من وراء حاسبوها، تبادله شعورا، انتقل الى مرحلة أخرى لتعبير عن نزولتهما، وبهذا سقط في شراكها، حينما كشفت له عن كل مفاتنها ومناطقها الحساسة، ليبدلها نفس التصرف، فأخدت له شريط فيديو وهو عاريا، ليتفاچا بعد مرور أيام واختفاءها من صفحتها الفايسبوكية، بإتصال هاتفي من شخص كشف له اسباب الاتصال به وطالبه بمبلغ مالي، مهددا إياه في حالة عدم الامتثال ، الى التشهير به عبر الفايسبوك.

وبعد تفكير ، إقتنع الشاب ان الوسيلة الوحيدة الكفيلة، هو إشعار النيابة العامة عبر وضع شكاية في الموضوع من أجل توقيف الجناة.

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