“طالبان” تعلن عن مبايعة شقيق الرئيس الأفغاني للحركة

2021-08-21 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت حركة “طالبان” أن شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي فر من البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابل، أعلن عن مبايعته للحركة.

وأشارت “طالبان” اليوم السبت على حساب “الإمارة الإسلامية” التابع لها في “تويتر” إلى أن حشمت غني، شقيق أشرف غني، “بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني” (وهو عضو بارز في شبكة حقاني).

ونشرت الحركة لقطات توثق لحظة مبايعة شقيق غني لها.

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