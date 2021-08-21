تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.5 و 3.6 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3.5 و 3.6 درجات على سلم ريشتر، اليوم السبت، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاتين الهزتين، اللتين حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا، على التوالي، منتصف الليل و25 دقيقة و28 ثانية، ومنتصف الليل و35 دقيقة و06 ثوان (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة الأولى، وقعت على عمق 26 كلم، عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالا وخط الطول 3.658 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 9 كلم، عند التقاء خط العرض 35.567 درجة شمالا وخط الطول 3.612 درجة غربا.

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