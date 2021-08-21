عبد اللطيف الحموشي

ب3 مدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-08-21 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال أمس الجمعة 20 غشت الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن مراكش والخميسات وتيفلت، وهي التعيينات التي جاءت ضمن مسارة مواكبة البنيات الترابية للأمن الوطني وتدعيمها بالموارد البشرية والكفاءات المهنية المؤهلة، القادرة على تحمل مسؤولية ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد همت التعيينات الجديدة، والتي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس المنطقة الأمنية الخامسة “المدينة العتيقة” بمدينة مراكش، التي سيتم افتتاحها في سياق الاحتفالات بذكرى عيد الشباب المجيد، الذي يصادف 21 غشت من كل سنة، على أن تغطي تراب المدينة العتيقة بهذا القطب الحضري، وتعزز من جودة وفعالية الخدمات الأمنية به.

وفي سياق مسار تعزيز البنيات الشرطية بمدينة مراكش، وترسيخ دينامية جديدة ضمن تدبير مواردها البشرية، تم تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي قادما إليها من منطقة أمن المنارة بنفس المدينة، فضلا عن تعيين رئيس لمنطقة أمن المنارة.

أما على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، فقد تم تعيين رئيس جديد لمصلحة معاينة حوادث السير، فضلا عن تعيين رئيس للدائرة الثانية للشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، وذلك بعد أن كان هذا الإطار يشغل هذه المهمة بالنيابة سابقا.

وقد تم الحرص في عملية الانتقاء لشغل هذه المناصب الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للأطر الأمنية المعينة حديثا التنزيل الأمثل للإستراتيجية الشرطية الجديدة، التي تروم خدمة المواطن عبر تدعيم إحساسه بالأمن.

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‫2 تعليقات

  1. أكثر من حرص على تطبيق مقولة ◇الرجل المناسب في المكان المناسب◇ هو هذا الرجل، فالله معينه وحافظه وناصره وجاعله ذخرا لجلالة الملك نصره الله وأيده

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