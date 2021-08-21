جرسيف : إستنفار أمني بعد العثور على جثة شخص في ظروف غامضة

هبة بريس-جرسيف

في ظروف غامضة، عثر مواطنون مساء الجمعة على جثة شخص في عقده الخامس، وسط حقل للزيتون بالقرب من القاعة المغطاة بجرسيف. ‌

ووفق مصادر الجريدة، فإن الواقعة إستنفرت مختلف المصالح الامنية والسلطات المحلية، حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بجرسيف لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة ، وذلك من أجل معرفة أسباب الوفاة.

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يذكر أن سبب وفاة الرجل لاتزال غامضة لحدود الساعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح الطبي خلال الأيام القليلة القادمة.

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