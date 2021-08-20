الوقاية المدنية تنتشل جثة عشريني من سد مولاي احمد ضواحي افران

2021-08-20 / 11:28 مساءً
0
هبة بريس - فاس

لقي شاب عشريني مصرعه، اليوم الجمعة ، غرقا في حقينة سد مولاي احمد، الكائن بتراب جماعة حد واد إفران.

وأوردت المعطيات المتوفرة ل ” هبة بريس” أن الهالك البالغ من العمر27 سنة ، قصد السد المذكور من أجل السباحة في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة، مشيرا الى ان الهالك كان يسبح وسط حقينة السد، قبل ان يلقى مصرعه غرقا في عمقه.

وفور إخطارها حلت عناصر الدرك الملكي ، وممثل السلطة المحلية ، للوقوف على عملية انتشال جثة الغريق التي قام بها غطاسو الوقاية المدنية التابعة لاقليم افران، في حين تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الاقليمي 20 غشت بأزرو، في انتظار تسليمها لعائلته بعد سلك الإجراءات الإدارية المعمول بها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرصد يطالب القضاء بالتحقيق في جرائم “غسل الأموال” بشمال المغرب

مرصد يطالب القضاء بالتحقيق في جرائم “غسل الأموال” بشمال…

2021-08-20 / 10:40 مساءً
Photo of ارتفاع إصابات ووفيات كورونا يعجل بإحداث مستشفى ميداني بالحسيمة

ارتفاع إصابات ووفيات كورونا يعجل بإحداث مستشفى ميداني بالحسيمة

2021-08-20 / 10:02 مساءً
Photo of تسجيل 8216 إصابة و115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 8216 إصابة و115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-20 / 5:32 مساءً
Photo of متهم في قضية اغتصاب بتركيا.. أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا بلجيكيا

متهم في قضية اغتصاب بتركيا.. أمن مطار البيضاء يوقف…

2021-08-20 / 12:33 مساءً
Photo of كلميم.. تعزيز العرض الصحي بإقامة مستشفى ميداني لمرضى كورونا

كلميم.. تعزيز العرض الصحي بإقامة مستشفى ميداني لمرضى كورونا

2021-08-20 / 9:48 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-20 / 9:07 صباحًا
Photo of تناسل الحفر بشوارع البيضاء يثير استياء السائقين

تناسل الحفر بشوارع البيضاء يثير استياء السائقين

2021-08-19 / 10:43 مساءً
Photo of مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”

مديرية علم الأوبئة: “المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لصحة مواطنيه”

2021-08-19 / 9:28 مساءً
Photo of ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم

ارتفاع حالات كوفيد يدفع السلطات لإقامة مستشفى ميداني بكلميم

2021-08-19 / 8:13 مساءً
Photo of الملك يعفو على 371 شخصا بمناسبة ثورة الملك و الشعب

الملك يعفو على 371 شخصا بمناسبة ثورة الملك و…

2021-08-19 / 7:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق