الوقاية المدنية تنتشل جثة عشريني من سد مولاي احمد ضواحي افران

هبة بريس - فاس

لقي شاب عشريني مصرعه، اليوم الجمعة ، غرقا في حقينة سد مولاي احمد، الكائن بتراب جماعة حد واد إفران.

وأوردت المعطيات المتوفرة ل ” هبة بريس” أن الهالك البالغ من العمر27 سنة ، قصد السد المذكور من أجل السباحة في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة، مشيرا الى ان الهالك كان يسبح وسط حقينة السد، قبل ان يلقى مصرعه غرقا في عمقه.

وفور إخطارها حلت عناصر الدرك الملكي ، وممثل السلطة المحلية ، للوقوف على عملية انتشال جثة الغريق التي قام بها غطاسو الوقاية المدنية التابعة لاقليم افران، في حين تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الاقليمي 20 غشت بأزرو، في انتظار تسليمها لعائلته بعد سلك الإجراءات الإدارية المعمول بها

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