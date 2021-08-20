إيطاليا :الغيرة تدفع مغربيا لتشويه وجه زوجته

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

غِلُّ الإنتقام يدفع البعض لارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان، فيكون الإنسان في هذه الحالة مندفعًا تجاه ضحيته برغبة جامحة في الإنتقام لنفسه، ومن هذه الجرائم تشويه الأجساد وإحداث العاهات المستديمة.

في حادثة جديدة تؤكد استمرار معاناة المغربيات من ظاهرة العنف الزوجي، قام رجل مغربي أربعيني ببلدة كانوسا بجهة بوليا بتشويه وجه زوجته، بسكين وأحدث بها إصابات بالغة متسببا لها في عاهة مستديمة ، في الوقت الذي دق فيه حقوقيون ناقوس الخطر من إرتفاع حوادث “تشويه” الأزواج المغاربة لزوجاتهم وطليقاتهم.

وكشفت مصادرنا أن الزوجة دخلت في صراع لفظي مع زوجها قبل أن يتحول الأمر إلى إعتداء خطير بعد أن أشبعها ضربا، وحاول خنقها بيديه، ودخل في حالة هستيرية مفاجئة بدافع الشك في تصرفاتها، مدعيا بأنها تتجسس عليه ،حيث أسقط الزوجة مدرجة في دمائها تصارع الموت ،وتعمد المتهم تشويه وجه الأخيرة وعرضها للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وإصابتها بجروح متفاوتة الخطورة نتج عنه فقدان أذنها .

وفور اشعار السلطات الإيطالية بالخبر، إنتقلوا على وجه السرعة إلى عين المكان حيت تم فتح بحث قضائي في الموضوع ، ونقلت الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات ، في حين تم توقيف الزوج المعتدي،وجرى الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، في انتظار أن يتم عرضه على أنظار العدالة لتقول كلمة الفصل في حقه.

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