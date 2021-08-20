A man holds bills of Moroccan dirham on January 23, 2018 in Casablanca. - After years fighting to evict tenants he believes are backed by corrupt officials, Slimane Brihmi called a much-heralded anti-graft hotline in Morocco -- but it made no difference. Like many countries struggling with endemic corruption, the North African kingdom has launched various initiatives to tackle the phenomenon. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

مرصد يطالب القضاء بالتحقيق في جرائم “غسل الأموال” بشمال المغرب

2021-08-20 / 10:40 مساءً
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هبة بريس- الرباط

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في عمليات غسل الأموال بشمال المغرب، مضيفا أنه يتابع باهتمام “من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوربية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص”.

وأضاف المرصد أن “العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”، داعيا “رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة”.

وزاد المرصد أن الشبهات ”المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب”.

وأكد المرصد الحقوقي، أنه “إذا استمرت عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها”.

وعبر مرصد الشمال عن تثمينه المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال. وهي المجهودات التي جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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