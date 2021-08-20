ارتفاع إصابات ووفيات كورونا يعجل بإحداث مستشفى ميداني بالحسيمة

هبة بريس- الحسيمة

شرعت السلطات المحلية بالحسيمة في إحداث مستشفى ميداني لاستيعاب الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا.

وأعطى محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعليماته من أجل احداث هذا المستشفى الميداني بالحسيمة ابتداء من اليوم الجمعة، بطاقة استيعابية تسع 100 سرير، كما سيتم تعزيزه ب7 أطباء متخصصين في الإنعاش.

وتأتي الخطوة بعد تسجيل المدينة نسبة وفيات قياسية بالمدينة أمام فقدان المصالح الصحية سيطرتها على الوباء حيث سجلت 32 حالة وفاة بالمدينة وحدها خلال أسبوع.

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