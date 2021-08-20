الملك محمد السادس: المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما يريدون
هبة بريس- الرباط
قال الملك محمد السادس أن المملكة تتعرض لهجمات مدروسة من طرف دول كشفت عن عدائها بشكل غير مسبوق، قائلا :”هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات، بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في نفس الوقت وهذا غير صحيح”.
وأضاف جلالة الملك في خطاب الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، مساء اليوم الجمعة ، أن ” المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا. وفي نفس الوقت، يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار.”
واردف جلالة الملك ان هذا المنطق هو الذي يحكم توجه المملكة اليوم، في علاقتها مع جارتنا إسبانيا.
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