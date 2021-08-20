الملك محمد السادس: المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما يريدون

2021-08-20 / 9:35 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال الملك محمد السادس أن المملكة تتعرض لهجمات مدروسة من طرف دول كشفت عن عدائها بشكل غير مسبوق، قائلا :”هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات، بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في نفس الوقت وهذا غير صحيح”.

وأضاف جلالة الملك في خطاب الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، مساء اليوم الجمعة ، أن ” المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا. وفي نفس الوقت، يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار.”

واردف جلالة الملك ان هذا المنطق هو الذي يحكم توجه المملكة اليوم، في علاقتها مع جارتنا إسبانيا.

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‫2 تعليقات

  1. نتمنى من الحوار بين المغرب واسبانيا ان يحل جميع المشاكل العالقة بما في ذلك الاعتراف بما اقترنته اسبانيا في الريف المغربي وفي الصحراء المغربية من تقتيل واستعمال للاسلحة الفتاكة حل جذري للمشاكل بيننا وبينها

  2. اكبر عدو الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية هي الممارسة السابعة للمرافق الإدارية المغربية المتعنتة بتعقيداتها وتاثيراتها السلبية التي تجعل تلمواطن يفقد الثقة حين تضيع حقوقه بما فيها أملاكه بسبب التصرفات المزاجية التي لا تحترم المواطن صحبة الموصوف الذي ؤتقضى اجره مع ذالك من المواطن لدفع الضرائب انفسهم

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