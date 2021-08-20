الملك :”المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات“
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمد السادس، إن المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات، وذلك نظراً لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية الحالية.
وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه الموجه للشعب المغربي- بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب،أن لمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.
وأضاف الملك محمد السادس :والمغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات ، التي يعرفها العالم.
واستنكر الملك محمد السادس خلال خطابه، بالحملة التي تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية بالمغرب، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا.
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9 تعليقات
عاش المغرب القوي تحت ظل امير المومنين سيدي ومولاي الملك محمد السادس نصره الله ابى من ابى وكره من كره الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
للمغـرب رب يحمـيـة ، ومـن كـان لــه بيـت مـن زجــاج فـلا يـرمـي جــاره بالـحــجــارة !!! ومــن تـدخـل فيـما لا يعنـــيـه وقــع فيـما لا يـرضيــه…
المغرب له رب كريم وملكه وشعبه برجاله ونساءه .نحن أنعم الله علينا السلم والأمان، وقوتنا في غيرتنا علي وطننا.
يا ربي احفض لنا ملكنا ووطننا، وارزق شعبنا من طنجة الي الكويرة الطمأنينة،
الله الوطن الملك الله ينصر سيدنا
خطاب في الصميم. الحمد لله كلنا مغاربة.أمازيغ عرب حسانيون صحراويون يهود .مادام لدينا ملك حكيم فنحن قوة تابتة.
Alhamdolillah ala maghribina wamalikina alhabib
عاش الملك دخرا وملادا لهذه الامة.وعيد سعيد بمناسبة عيد الشباب الميمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الإسلام — عندنا –ملك واحد وعاش الملك محمد السادس نصره الله وشعارنا الخالد. الله. الوطن. الملك
عاش الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه