الملك :”المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات“

2021-08-20 / 9:21 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس، إن المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات، وذلك نظراً لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية الحالية.

وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه الموجه للشعب المغربي- بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب،أن لمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

وأضاف الملك محمد السادس :والمغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات ، التي يعرفها العالم.

واستنكر الملك محمد السادس خلال خطابه، بالحملة التي تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية بالمغرب، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”البيجيدي“ يستنكر تعرض مرشحيه للضغوطات والاغراءات المالية ‎‎

”البيجيدي“ يستنكر تعرض مرشحيه للضغوطات والاغراءات المالية ‎‎

2021-08-20 / 9:10 مساءً
Photo of العثماني عن ارتفاع عدد وفيات كورونا :”خسارة إنسانية ثقيلة“‎‎

العثماني عن ارتفاع عدد وفيات كورونا :”خسارة إنسانية ثقيلة“‎‎

2021-08-20 / 8:50 مساءً
Photo of الملك يأمر بالعفو على 486 محكوما

الملك يأمر بالعفو على 486 محكوما

2021-08-20 / 8:18 مساءً
Photo of توشيح 752 من ‎أفراد القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى

توشيح 752 من ‎أفراد القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى

2021-08-20 / 8:01 مساءً
Photo of المغرب الثاني عربيا بعدد قروض مؤسسات “التمویل الصغرى”

المغرب الثاني عربيا بعدد قروض مؤسسات “التمویل الصغرى”

2021-08-19 / 4:31 مساءً
Photo of الاستقلالي أفيلال يظفر برئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة الشمال

الاستقلالي أفيلال يظفر برئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة الشمال

2021-08-16 / 8:10 مساءً
Photo of بعد مرور ربع قرن على زواجهما.. رشيد الوالي : “واش هاد السنوات كلها كانت زوينة”

بعد مرور ربع قرن على زواجهما.. رشيد الوالي :…

2021-08-16 / 11:17 صباحًا
Photo of جهود متواصلة لإخماد حريق غابوي بشفشاون

جهود متواصلة لإخماد حريق غابوي بشفشاون

2021-08-15 / 10:38 مساءً
Photo of قُتل وأُحرق.. العسكر يتهم قاتل جمال بن اسماعيل بمحاولة الفرار الى المغرب

قُتل وأُحرق.. العسكر يتهم قاتل جمال بن اسماعيل بمحاولة…

2021-08-15 / 6:23 مساءً
Photo of الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وتستثني المناطق المتضررة بالحرائق

2021-08-14 / 5:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق