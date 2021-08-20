الملك :”المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات“

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس، إن المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات، وذلك نظراً لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية الحالية.

وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه الموجه للشعب المغربي- بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب،أن لمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

وأضاف الملك محمد السادس :والمغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات ، التي يعرفها العالم.

واستنكر الملك محمد السادس خلال خطابه، بالحملة التي تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية بالمغرب، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا.

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