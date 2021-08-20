”البيجيدي“ يستنكر تعرض مرشحيه للضغوطات والاغراءات المالية ‎‎

هبة بريس - الرباط

أصدر حزب العدالة والتنمية، بلاغا صحفيا استنكر من خلاله ما وصفه ب ”جملة من الممارسات غير المقبولة“ والتي تمس بمصداقية التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية والجماعية.

وقال البلاغ الصحفي، أنه وفي إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية والجماعية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، ومن خلال تتبع عملية إيداع الترشيحات لدى السلطات المحلية المعنية، تم تسجيل جملة من الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية هذه العملية.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بتعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب، والاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين. كما تم تسجيل انخراط بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات.

واسترسل البلاغ بالقول :”وهو ما يشكل إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.

وختم البلاغ بالقول :”وإذ تتوجه الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بالتحية لمناضلي الحزب ومرشحيه على صمودهم وثباتهم في وجه هذه الضغوطات والإغراءات المالية، فإنها تدعو الهيئات السياسية إلى الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح، كما تؤكد على المزيد من الجهد واليقظة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ببلادنا ولضمان التزام ممثلي السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي“.

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