العثماني عن ارتفاع عدد وفيات كورونا :”خسارة إنسانية ثقيلة“‎‎

هبة بريس - الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معلقاً على ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الأخيرة، أنها ”خسارة إنسانية ثقيلة“.

سعد الدين العثماني الذي نشر شريط فيديو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيه :”مع الأسف باقي الحصيلة بسبب الوفيات ديال كورونا ثقيلة“، مصيفاً بالقول :”هاذي ماشي أرقام هاذي نفوس بشرية“.

ودعا سعد الدين العثماني، المواطنين إلى التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية، وكذا الاقبال على مراكز التلقيح للحماية من الإصابة والحد انتشار العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 8216 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 799.775 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 115 وفاة ليصل العدد إلى 11.587، بينما تم التأكد من 8671 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 707.143.

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