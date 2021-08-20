توشيح 752 من ‎أفراد القوات المسلحة الملكية بإفريقيا الوسطى

2021-08-20 / 8:01 مساءً
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هبة بريس -الرباط

تم يومه الجمعة 20 غشت بمدينة بانغاسو بدولة افريقيا الوسطى، توشيح 752 من ‎أفراد القوات المسلحة الملكية و3 مراقبين عسكريين بأوسمة خاصة، اعترافا بمجهوداتهم في استتباب الأمن وضمان الإستقرار تحت راية الأمم المتحدة.

وتم هذا التوشيح في جو يدعى للفخر والاعتزاز بأفراد القوات المسلحة الملكية، عرفاناً بمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم العسكرية والأمنية بالبلاد، سيراً على النهج المغربي في ضمان استقرار القارة الأفريقية ومساهمة في الحد من النزاعات المسلحة والحروب.

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