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خلع حجابها وضربها.. مجهول يعتدي على محجبة في ألمانيا

2021-08-20 / 5:52 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تعرضت امرأة محجبة في العاصمة الألمانية برلين، لاعتداء عنصري من قبل مجهول، نُقلت على إثره إلى المستشفى.

وذكرت شرطة برلين في بيان الجمعة، أنّ الاعتداء وقع في أحد المصاعد بمحطة هاسيلهورست بقضاء شبانداو.

وأشارت أنّ شابا مجهول الهوية، دهس قدم المرأة المحجبة بدراجته الهوائية عند ركوبه المصعد ثم اعتدى عليها بالضرب.

وأوضحت أنّ المعتدي خلع عن المرأة حجابها ثم اعتدى عليها بالضرب على جسدها ووجه لها عبارات عنصرية ومعادية للأجانب.

وذكرت الشرطة أنّ المرأة حاولت الفرار إلا أنّ المعتدي رمى دراجته النارية على ظهرها لتسقط على الأرض.

وأكدت الشرطة في بيانها نقل المرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف وتعرضها لإصابات بالغة.

وأشارت إلى أنّها لم تتوصل بعد لهوية المعتدي وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

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