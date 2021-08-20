تسجيل 8216 إصابة و115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 8216 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 799.775 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 115 وفاة ليصل العدد إلى 11.587، بينما تم التأكد من 8671 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 707.143.

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