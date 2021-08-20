سعيد امزازي

أمزازي: كل السيناريوهات مطروحة لضمان الاستمرارية البيداغوجية

2021-08-20 / 4:13 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن وزارته بصدد تنزيل بروتوكول صحي أكثر صرامة، إذا ما تم اعتماد النمط الحضوري أو بالتناوب على شاكلة الموسم الدراسي الفارط وذلك ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وفي حال تدهور الحالة الوبائية لا قدر الله، وتم اعتماد التعليم عن بعد الذي يعد خيارا من بين الخيارات المطروحة، فإن هذا القرار سوف يتم اتخاذه بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية وبمدى تحقيق المناعة الجماعية حسب نسبة المواطنين الملقحين، وليس بصورة اعتباطية.

وشدد سعيد أمزازي على أن الوزارة ملتزمة وهي على كامل الاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التعليم بالتناوب أو عن بعد أو حضوري، على أساس أن تغيير النمط التربوي خلال الموسم الدراسي المقبل إلى الحضوري بكافة المستويات، سيبقى مرهونا بمدى تطور وتحسن الوضعية الوبائية ببلادنا، وكذا بالتقدم الحاصل على مستوى سير الحملة الوطنية للتلقيح.

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