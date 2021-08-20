قدموا ترشيحات بأسماء أحزاب أخرى.. البيجيدي يهدد “منشقين عنه” بالقضاء

هبة بريس

هددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، باللجوء إلى القضاء ضد أعضاء تابعين للحزب قدموا ترشيحاتهم بأسماء أحزاب أخرى دون الموافقة أو المصادقة على استقالتهم.

وذكرت الكتابة الإقليمية للحزب في بلاغ لها، أنها لم تصادق ولم توافق لحد الآن على أي استقالة من الحزب لأي عضو، وخاصة منهم الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 الى 2021.

وشدد ذات المصدر على أن الكتابة الإقليمية تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للمساطر القانونية الجاري بها العمل والمؤطرة بمرجعيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وميثاق المنتخب.

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